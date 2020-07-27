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5 قتلى ومفقود واحد بسبب الطقس السيء وسط الصين

11:51 ص الإثنين 27 يوليه 2020
5 قتلى ومفقود واحد بسبب الطقس السيء وسط الصين

الصين - ارشيفية

بكين - أ ش أ

لقي 5 أشخاص مصرعهم، واعتبر شخص واحد في تعداد المفقودين، بعد أن اجتاحت أمطار غزيرة مقاطعة هوبي بوسط الصين على مدار اليومين الماضيين .

وذكرت سلطات مقاطعة هوبي –في بيان اليوم الاثنين- أن أمطارا غزيرة هطلت على محافظة "جيانشي" بولاية "أنشي" ذاتية الحكم لقوميتي "توجيا" و "مياو" في وقت متأخر من أمس الأول السبت، ما تسبب في تشبع الأراضي بالمياه وحدوث انهيارات أرضية، مضيفة أنه حتى مساء أمس الأحد، أثرت الأمطار الغزيرة على أكثر من 160 ألفا من السكان المحليين، بينما تم إجلاء 60 ألف شخص، كما أثرت الأمطار على 2900 هكتار من المحاصيل الزراعية .

ورفعت الحكومة المحلية مستوى الاستجابة الطارئة للوقاية من الفيضانات من المستوى الثاني إلى المستوى الأول، وهو أعلى مستوى في نظام الصين للاستجابة الطارئة المؤلف من أربعة مستويات.

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الصين الطقس السيء أمطار انهيارات أرضية

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