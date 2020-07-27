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نائب أمين حزب الله: التهديدات الإسرائيلية لن تجرنا لمواجهة لا نريدها

12:49 ص الإثنين 27 يوليه 2020
نائب أمين حزب الله: التهديدات الإسرائيلية لن تجرنا لمواجهة لا نريدها

نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله

وكالات

قلل حزب الله اللبناني، اليوم الأحد من احتمالية اندلاع حرب مع إسرائيل، خلال الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت قناة "الحدث".

وقال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إن التهديدات الإسرائيلية لن تجر الحركة لمواجهة لا تريدها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الاستنفار على الحدود مع لبنان.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستمرار في العمل لمنع ما وصفه بالتموضع الإيراني قرب الحدود الإسرائيلية الشمالية.

وأضاف نتنياهو أن سوريا ولبنان "يتحملان مسؤولية أي تصعيد ينطلق من أراضيهما."

واجتمع نتنياهو الأحد مع وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيليين.

تأتي تصريحات نتنياهو بعد تصاعد التوتر هذا الأسبوع على الحدود الإسرائيلية السورية عقب مقتل أحد أفراد جماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها إيران في ضربة إسرائيلية على ما يبدو على أطراف دمشق يوم الاثنين الماضي.

حزب الله اللبناني إسرائيل لبنان

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