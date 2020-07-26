إيران تعلن وصولها إلى "المستوى الأحمر" من تفشي كورونا

طهران - (د ب أ):

حذر نائب وزير الصحة الإيراني من خطورة وضع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وقال إن إيران "كلها تقريبا في المستوى الأحمر"، وهو أعلى مستوى على مقياس إيران لخطر تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن إيراج حريرجي القول: "البلاد كلها تقريبا في المستوى الأحمر من الإصابات بكورونا.. والوضع ليس جيدا على الإطلاق". ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الصحية.

وقال إن وزارة الصحة تشكك في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق، وقال إن هذه الإجراءات جعلت الناس يتوقفون عن التعامل مع المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاعات كبيرة في الوفيات والإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إلى 15 ألفا و700 حالة، بعد تسجيل 216 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 291 ألفا، بعد تسجيل 2333 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3529 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 253 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة مؤخرا. وبدأت الحكومة على إثر ذلك بإعادة فرض بعض القيود.