الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على الحوثيين للإفصاح عن إصابات كورونا

عدن - أ ش أ

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، إلى التعامل بمسؤولية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في مناطق سيطرتها لما فيه مصلحة جميع اليمنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الصحة العامة والسكان بالحكومة اليمنية، ناصر باعوم، قوله إن حكومة اليمن تعاملت بوضوح وشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة والوفيات بوباء كورونا، فيما تستمر ميليشيا الحوثي بالتعنت وإخفاء عدد الإصابات بالفيروس في مناطق سيطرتها.

وشدد الوزير باعوم لدى لقائه نائب السفير البريطاني في اليمن سيمون سمارت، أمس، على تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي في اليمن حتى يتسنى له تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.

واستعرض الوزير اليمني، الإجراءات والجهود التي بذلتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الحكومة سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذا الوباء، وقامت بالتنسيق مع المانحين لتقديم الدعم والمساعدات والمستلزمات للقطاع الصحي.

من جانبه، عبر نائب سفير البريطاني عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مجابهة فيروس كورونا، وأكد استمرار دعم بلاده لها وللشعب اليمني في المجالات كافة.