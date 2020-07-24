الاتحاد الأفريقي يدعو لاتفاق مُلزم بشأن سد النهضة
(وكالات):
دعا الاتحاد الأفريقي، يوم الجمعة، مصر والسودان وإثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.
وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".
وأوضح "أن التقرير يعكس تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة".
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، الثلاثاء، أن قادته عقدوا اجتماعًا عبر الإنترنت، لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدًا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريًا"؛ للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.
ودعت جنوب أفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي والسودان، للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو.
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