أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الاتحاد الأفريقي يدعو لاتفاق مُلزم بشأن سد النهضة

06:11 م الجمعة 24 يوليه 2020
الاتحاد الأفريقي يدعو لاتفاق مُلزم بشأن سد النهضة

سد النهضة بالأقمار الصناعية

(وكالات):

دعا الاتحاد الأفريقي، يوم الجمعة، مصر والسودان وإثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.

وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأوضح "أن التقرير يعكس تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، الثلاثاء، أن قادته عقدوا اجتماعًا عبر الإنترنت، لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدًا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريًا"؛ للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

ودعت جنوب أفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي والسودان، للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو.

سد النهضة الاتحاد الأفريقي أثيوبيا السودان سيريل رامافوزا

الخبر التالى:

قرقاش: حملات شيطنة الإمارات إقرار بمحورية دورها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 90413

    عدد المصابين

  • 31066

    عدد المتعافين

  • 4480

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15655557

    عدد المصابين

  • 9536890

    عدد المتعافين

  • 636521

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الاتحاد الأفريقي يدعو لاتفاق مُلزم بشأن سد النهضة