روسيا تعاود اختبار صواريخها الفضائية المعدلة الثقيلة

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية دميتري روغوزين، أن قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية تستعد لإطلاق صاروخ معدل ثقيل من نوع Angara.

وقال روغوزين في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية :"أبلغت أن صاروخ Angara-A5 الفضائي الثقيل المعدل قد تم تحميله على قاطرة خاصة استعدادا لإرساله إلى قاعدة بليسيتسك التي تشرف عليها وزارة الدفاع الروسية، وإن القاطرة ستتوجه قريبا إلى بليسيتسك، وهناك ستبدأ الاستعدادات لعملية إطلاق الصاروخ، قبل نهاية هذا العام ستعاود روسيا عمليات اختبارات صواريخ Angara الثقيلة التي ستحل مستقبلا محل صواريخ بروتون".

وكان روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا قد تعاود اختبارات الطيران لصواريخ Angara-A5 الفضائية الثقيلة المعدلة، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ ستسلم للعسكريين في وزارة الدفاع لإطلاقها من قاعدة "بليسيتسك" التي تشرف عليها الوزارة.