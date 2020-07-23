اليونان تحذر تركيا من التنقيب في شرق المتوسط: "انتهاك مباشر لسيادتنا"

أثينا- أ ش أ:

هدّدت اليونان، الخميس، بأنها ستفعل "كل ما هو لازم" للدفاع عن حقوقها السيادية، وذلك في مواجهة خطط جارتها تركيا الرامية إلى تنفيذ عملية بحث وتنقيب عن النفط والغاز جنوب جزر يونانية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس عملية التنقيب التركية بأنها "انتهاك مباشر للسيادة اليونانية"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن النزاع على الموارد المعدنية في البحر الأبيض المتوسط بين أثينا وأنقرة أدى إلى نشر تركيا سفنهما البحرية في المنطقة؛ حيث تستعد سفينة البحث "أوروك ريس" في إجراء مسح للمنطقة.

كانت تركيا أعلنت في وقت سابق أن سفينة الأبحاث "أوروك ريس" وسفينتي دعم ستنفذ عمليات حتى 2 أغسطس المقبل في المياه جنوب جزر رودس وكارباتوس وكاستيلوريزو اليونانية.

وهناك خلاف بين اليونان وتركيا على الحدود البحرية بينهما منذ عقود، إلا أن اكتشافات الغاز الطبيعي وخطط التنقيب في شرق البحر المتوسط مؤخرا أدت إلى تفاقم النزاع بين البلدين.