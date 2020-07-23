أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

اليونان تحذر تركيا من التنقيب في شرق المتوسط: "انتهاك مباشر لسيادتنا"

03:58 م الخميس 23 يوليه 2020
اليونان تحذر تركيا من التنقيب في شرق المتوسط: "انتهاك مباشر لسيادتنا"

اليونان

أثينا- أ ش أ:

هدّدت اليونان، الخميس، بأنها ستفعل "كل ما هو لازم" للدفاع عن حقوقها السيادية، وذلك في مواجهة خطط جارتها تركيا الرامية إلى تنفيذ عملية بحث وتنقيب عن النفط والغاز جنوب جزر يونانية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس عملية التنقيب التركية بأنها "انتهاك مباشر للسيادة اليونانية"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن النزاع على الموارد المعدنية في البحر الأبيض المتوسط بين أثينا وأنقرة أدى إلى نشر تركيا سفنهما البحرية في المنطقة؛ حيث تستعد سفينة البحث "أوروك ريس" في إجراء مسح للمنطقة.

كانت تركيا أعلنت في وقت سابق أن سفينة الأبحاث "أوروك ريس" وسفينتي دعم ستنفذ عمليات حتى 2 أغسطس المقبل في المياه جنوب جزر رودس وكارباتوس وكاستيلوريزو اليونانية.

وهناك خلاف بين اليونان وتركيا على الحدود البحرية بينهما منذ عقود، إلا أن اكتشافات الغاز الطبيعي وخطط التنقيب في شرق البحر المتوسط مؤخرا أدت إلى تفاقم النزاع بين البلدين.

هذا المحتوى من

الحكومة اليونانية اليونان تركيا البحر الأبيض المتوسط النفط

الخبر التالى:

العربية: اتفاق روسي تركي حول ليبيا.. وأولى جولات المشاورات "قريبًا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89745

    عدد المصابين

  • 30075

    عدد المتعافين

  • 4440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15264082

    عدد المصابين

  • 9240341

    عدد المتعافين

  • 623567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تواصل ارتفاعها والجرام يسجل رقم قياسي