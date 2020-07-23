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نواب أوروبيون يطالبون بمعاقبة تركيا بسبب التحركات البحرية في المتوسط

01:45 م الخميس 23 يوليه 2020
نواب أوروبيون يطالبون بمعاقبة تركيا بسبب التحركات البحرية في المتوسط

التحركات البحرية التركية في المتوسط

بروكسل- (بي بي سي):

قال رئيس تكتل للنواب المحافظين في البرلمان الأوروبي إن الوقت حان للنظر في فرض عقوبات على تركيا.

وأشار السياسي اليمين مانفريد ويبر أثناء جلسة للبرلمان في بروكسل، أنه يتعين على الكتلة الأوروبية إرسال إشارة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب مواطنيه في اليونان وقبرص.

وسلط المسؤول الأوروبي الضوء على التحركات البحرية التركية الرامية للإعداد الواضح للتنقيب عن النفط البحري في شرق جزيرة رودوس اليونانية.

وأضاف أن القرار التركي بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد نابع عن ما وصفها بالشوفينية الدينية.

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