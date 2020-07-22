رئيس حزب العمال البريطاني لـ"جونسون": حزبنا تحت إدارة جديدة

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، إنه على الجميع التفرقة بينه وبين رئيس الحزب السابق جيرمي كوربن حيث أعلن خلال جلسة مجلس العموم لأسئلة رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن "حزب العمال تحت إدارة جديدة."

وخلال نقاش حاد دار حول التدخل الروسي، دعا رئيس حزب العمال إلى حظر موقع "روسيا اليوم" المدعوم من الكريملين.

ويعد الموقف الذي اتخذه ستارمر مغايرًا لما اعتاد عليه كوربن الذي ظهر كثيراً على موقع القناة الروسية خلال رئاسته للحزب.

ونقلت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، عن ستارمر قوله أمام مجلس العموم لرئيس الوزراء بوريس جونسون: "إحدى الطرق التي تستطيع بها الحكومة تضييق الخناق على التأثير الروسي هي بمنع إنتشار المعلومات المغلوطة التي تنشرها روسيا".

وأضاف ستارمر "بالتأكيد فإن شبكات التواصل الإجتماعي لها دور كبير تلعبه لكن التقرير يوضح تشوهات خطيرة لما تنقله وسائل الإعلام المملوكة للدولة في روسيا ومنها قناة روسيا اليوم".

جاء هذا الرد بعد توجيه ستارمر سؤالا إلى جونسون حول ما سيفعله تجاه وسائل الإعلام الروسية وبعد ما أشار إليه جونسون من أن وسائل الإعلام الروسية نقلت أكثر من مرة تصريحات مباشرة من رئيس حزب العمال السابق كوربن.