"شخصيات وحسابات إقليمية".. عقبات أمام المصالحة الفلسطينية الشاملة

وكالات:

ناقشت بعض وسائل الإعلام الدوافع السياسية وراء تأخر المصالحة الشاملة، خاصة عقب اللقاء المشترك الذي عقده نائب رئيس حركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، مع نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري، وهو اللقاء الذي توقعت معه كثير من الدوائر إمكانية أن يسفر عن تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة، لكن لا تزال هناك حالة من الجدل إزاء هذا الأمر.

وتحدثت بعض التقارير الصحفية عن أبرز العقبات أمام تحقيق هذه المصالحة، ومن أبرزها الشخصيات المشاركة في هذا الحوار. أشار موقع "أمد" الفلسطيني إلى أن اختيار شخصيات محددة لإدارة حوار المصالحة والتصالح بين "فتح" وحماس جاء بنتائج سلبية.

وفي هذا الصدد، لفت الموقع إلى الرجوب الذي أدار مؤخرا حوارا مع العاروري. وزعم أن الكثير من قيادات حماس غير مقتنعة بالدور السياسي الذي يمارسه نائب حركة فتح، مع وجود خلافات معه منذ سنوات عديدة.

أما العقبة الثانية، فتمثلت بحسب "أمد"، في عدم الاكتراث السياسي أو ما يمكن وصفه "الحسابات الإقليمية" لحماس تحديدا أو فتح أو بالأخص قيادات بالحركة، لم تجتهد لبذل المزيد من الجهود لإنهاء الانقسام وإنهاء حالة التشرذم الفلسطيني في مواجهة إسرائيل.

وفي هذا الشأن، قالت صحيفة "عرب نيوز" أن تواصل الرجوب مع حماس الآن يأتي في توقيت حساس للغاية، الأمر الذي يمثل تحديا مهما خاصة مع رفض الكثير من القيادات الفلسطينية التواصل مع حماس بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي.

اللافت أن عدة تقارير وآراء فلسطينية نبهت إلى دقة وأهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية الآن، خاصة في ظل حالة التجاذبات السياسية الحاصلة في إسرائيل.

فضلًا عن تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأغلب، عن تطبيق خطة الضم، في ظل الأزمات التي تواجهها تل أبيب أو الائتلاف الحكومي أو حتى الأزمات التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تصاعدت بقوة منذ جائحة كورونا الآن.