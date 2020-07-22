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الصحة العراقية ترفع مقترحًا إلى اللجنة العليا بفرض حظر شامل خلال أيام العيد

05:26 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الصحة العراقية ترفع مقترحًا إلى اللجنة العليا بفرض حظر شامل خلال أيام العيد

وزارة الصحة العراقية

العراق- (أ ش أ)

رفعت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، مقترحًا إلى اللجنة العليا بفرض حظر شامل خلال أيام العيد.

وقالت الوزارة، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية، إنه "تم رفع مقترح إلى اللجنة العليا بفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الأضحى" ، مضيفة أن المقترح يشمل فقط أيام عيد الأضحى المبارك.

وتشهد بغداد ومحافظات عدة حظرًا جزئيًا للتجوال، فيما يكون الحظر شاملاً خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت اليوم موافقة لجنة الصحة والسلامة الوطنية على طلبها بفرض حظر تجوال شامل طيلة أيام عيد الأضحى.

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وزارة الصحة العراقية حظر التجوال العراق عيد الأضحى

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