ترامب وتويتر: حظر آلاف الحسابات لجماعة مؤيدة للرئيس الأمريكي تروج لنظريات المؤامرة

الجماعة تعتقد أن هناك مؤامرة على ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر اتخاذه إجراءات كاسحة تهدف إلى تضييق الخناق على جماعة يمينية تروج لنظريات المؤامرة وتضم أنصارا للرئيس دونالد ترامب ، مع حظر آلاف الحسابات التابعة لها.

وقال الموقع إنه سيوقف أيضا الترويج لأي محتوى متصل بالمجموعة التي تحمل اسم "كيوانان"، ويمنع أي موقع ذي صلة بها من مشاركة عنوانه الإلكتروني على تويتر.

ماذا وراء قرصنة حسابات مشاهير ورجال أعمال كبار على تويتر؟

ما هي "كيوانان"؟

يعتقد أتباع "كيوانان" أن "الخونة في الدولة العميقة" يتآمرون على ترامب.

وقد اتسع نطاق نظرية المؤامرة تلك ليجذب الانتباه العام، بعد أن كانت منزوية في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرتبط مؤيدو "كيوانان" بادعاءات كاذبة متعددة منتشرة على الإنترنت، من بينها نظرية مؤامرة غريبة تربط بين شركة أثاث أمريكية وادعاءات بالإتجار في الأطفال.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أصدر العام الماضي تحذيرا من "نظرية المؤامرة التي يروجها متطرفون في الداخل"، وصنف "كيوانان" باعتبارها تهديدا داخليا محتملا يتسم بالتطرف.

الحسابات المتضررة

قال تويتر إنه يأمل في أن يؤدي الإجراء الذي اتخذه إلى منع "الضرر خارج الإنترنت".

وأضاف في بيان وضع على الموقع أنه سيعلق بصفة دائمة جميع الحسابات التي تنتهك سياساته، والتي تنشر تغريدات بشأن "كيوانان".

وسوف يطبق أمر التعليق على الحسابات التي "تشارك في انتهاكات سياستنا الخاصة بالحسابات الجماعية، وتنسق فيما بينها الإساءة إلى بعض الأشخاص من الضحايا، أو تحاول تفادي أي إيقاف سابق لبعضها، وهذا ما لاحظناه خلال الأسابيع الأخيرة".

ويتوقع أن يؤثر أمر التعليق في حوالي 150.000 حساب منتشر في أنحاء العالم. وقد أزيل أكثر من 7000 حساب في الأسابيع الأخيرة بسبب الانتهاكات، بحسب ما قاله تويتر.