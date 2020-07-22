الأرجنتين: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 136118 حالة
بيونس آيرس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 136118 حالة، وذلك عقب تسجيل 5344 حالة إصابة جديدة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2490 حالة، وذلك عقب تسجيل 117 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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