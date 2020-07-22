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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 266955 حالة

08:28 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 266955 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان اليوم الأربعاء إلى 266955 حالة.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5669 حالة فين حين بلغ عدد المتعافين 209928 حالة.
وأضافت القناة الباكستانية أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في إقليم "السند" وحده بلغت 114104 حالات فيما تم تسجيل 90444 حالة في إقليم "البنجاب".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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