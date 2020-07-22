إصابة 11 شخصاً في إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية

شيكاغو (الولايات المتحدة) - (د ب أ):

أصيب 11 شخصا على الأقل جراء إطلاق نار في ولاية شيكاغو الأمريكية, حسبما أفادت الشرطة.

ونقلت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" عن المتحدث باسم الشرطة، توم أيرن، أنه يجري التحقيق حاليا في ملابسات إطلاق النار.

وذكر مسؤولون محليون أنه تم نقل تسعة أشخاص من الموقع جراء إصابتهم بجروح ناتجة عن إطلاق النار، بينما ذهب جريحان آخران بنفسيهما إلى المستشفى.

وأوضح المسؤولون أن حالة الجرحى تتراوح بين خطيرة إلى حرجة، بينما لم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات.