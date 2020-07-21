منظمة أممية تحذر من مشكلة إزالة الغابات في أفريقيا

روما - (د ب أ)

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم الثلاثاء، من أن قارة أفريقيا لديها أسوأ سجل فيما يتعلق بمشكلة إزالة الغابات خلال العقد الأخير، حيث تفقد نحو أربعة ملايين هكتار من الغابات سنويًا في المتوسط.

وذكرت المنظمة أن أفريقيا شهدت أكبر معدل سنوي لخسارة الغابات خلال الفترة من 2010 حتى 2020 بواقع 9ر3 مليون هكتار، تليها أمريكا الجنوبية بواقع 6ر2 مليون هكتار.

وأضافت الفاو، أن مساحات من الغابات تبلغ نحو 420 مليون هكتار فقدت على مستوى العالم منذ عام 1990، بسبب أنشطة إزالة الغابات أو تحويلها إلى أراض صالحة للزراعة.

غير أن المنظمة الأممية، ومقرها في العاصمة الإيطالية روما، ذكرت أن معدل فقد الغابات تراجع، من 16 مليون هكتار سنويا للعقد من 1990 حتى 2000 إلى 10 ملايين هكتار سنويا خلال الفترة من 2015 حتى 2020.

وكشفت الفاو عن هذا البيانات في إطار "التقييم العالمي لموارد الغابات" والذي تصدره المنظمة كل خمس سنوات.

وذكرت المنظمة أن إجمالي مساحة الغابات في العالم تصل إلى 06ر4 مليار هكتار، بما يمثل نحو ثلث مساحة اليابسة على كوكب الأرض.

ويوجد في أوروبا، بما في ذلك روسيا، نحو 25 بالمئة من إجمالي مساحة الغابات في العالم، تليها أمريكا الجنوبية بنسبة 21 بالمئة، ثم أمريكا الشمالية والوسطى بنسبة 19 بالمئة.