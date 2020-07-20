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وزير الخارجية يعود للوطن بعد زيارة إلى الأردن وفلسطين

06:23 م الإثنين 20 يوليه 2020
وزير الخارجية يعود للوطن بعد زيارة إلى الأردن وفلسطين

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):
عاد وزير الخارجية سامح شكري قبل قليل إلى القاهرة ، بعد زيارة إلى الأردن وفلسطين، استغرقت يومين.
وقد استقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن أمس وزير الخارجية الذي نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص مصر على استمرار التنسيق مع المملكة الأردنية، كما التقي شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي وعقدا مؤتمرا صحفيا في عمان.
ثم قام وزير الخارجية بزيارة إلى رام الله التقي خلالها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وناقشا تطورات القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية وسبل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. كما التقى شكري نظيره الفلسطيني قبل مغادرته رام الله.

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Asha
سامح شكري فلسطين الأردن السيسي أيمن الصفدي

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