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واشنطن: الميليشيات في ليبيا تعرقل العملية السياسية

09:56 م الخميس 02 يوليه 2020
واشنطن: الميليشيات في ليبيا تعرقل العملية السياسية

الجيش الوطني الليبي

وكالات:

عقد مسؤولون في الجيش الوطني الليبي محادثات افتراضية مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمربكية. وتمحور اللقاء حول نزع سلاح الميليشيات، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن "الميليشيات في ليبيا تعرقل العملية السياسية"، مشددةً على "ضرورة إنهاء دور الميليشيات المزعزع لاستقرار ليبيا".

وأكدت الخارجية الأمريكية على رفض واشنطن لــ"كافة التدخلات الخارجية في ليبيا". ووصفت سياستها تجاه ليبيا بـ"الحياد النشط" تجاه الطرفين.

كما اعتبر المسؤولون الأمريكيون أن علاقات الجيش الليبي و"قوات واجنر" الروسية، بالإضافة إلى مواصلة عرقلة إنتاج النفط "يتعارض مع المصالح الأميركية والليبية ويقوض من السيادة الليبية ويؤجج النزاع".

هذا وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، قد اعتبرت اليوم، في مداخلة أمام أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، أن "قوتين غير عربيتين تفرضان إرادتهما في ليبيا وهو أمر غير مقبول"، في إشارة لروسيا وتركيا. وأضافت أن "النزاع في ليبيا يشهد مرحلة التحول إلى سوريا جديدة وآلاف السوريين يقاتلون في ليبيا".

الجيش الوطني الليبي وزارة الخارجية الأمربكية واشنطن ليبيا

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