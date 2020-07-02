الصحة البرازيلية: وفيات كورونا تجاوزت 60 ألفا بعد تسجيل 1038 وفاة جديدة في البلاد

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد بالبلاد، تجاوزت حاجز الـ 60 ألفا، بعد تسجيل 1038 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لوفيات (كوفيد-19) بالبرازيل، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إلى 60 ألفا و632 حالة، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي أنها أقل بكثير من الأرقام الحقيقيّة.

وتعد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبيّة هي ثاني أكثر الدول تضررا من جراء الجائحة، سواء من ناحية الإصابات أو الوفيات، بعد الولايات المتحدة.

كما أن أعداد الإصابات الجديدة التي تم الإعلان عنها في البرازيل، هي واحدة من أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، إذ تم إحصاء 46 ألفا و712 إصابة إضافية في غضون 24 ساعة، ما يؤشر إلى أن الوباء لا يزال بعيدا عن السيطرة في هذا البلد.

وتعتبر ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو الأكثر تضررا، إذ بلغ عدد وفيات (كوفيد-19) فيهما على الترتيب 15 ألفا و 30 حالة، و10 آلاف و988 حالة.