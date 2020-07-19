الهند تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بكورونا
نيودلهي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.
وبحسب ما نقله موقع "إن دي تي في" عن الوزراة فقد تم تسجيل 38 ألفا و902 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 543 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 26 ألفا و816 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن الهند هي ثالث دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بأكثر من مليون إصابة، فيما تجاوز عدد حالات التعافي بها 677 ألفا.
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