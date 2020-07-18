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انتشار مُكثف لبحرية الجيش الوطني الليبي في سواحل سرت ورأس لانوف والبرقية

11:33 م السبت 18 يوليه 2020
انتشار مُكثف لبحرية الجيش الوطني الليبي في سواحل سرت ورأس لانوف والبرقية

بحرية الجيش الوطني الليبي

وكالات

ذكرت شعبة الإعلام الحربي الليبي، اليوم السبت، أن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشار كثيفا للدوريات البحرية التابعة لـالجيش الوطني الليبي، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

ونقلت روسيا اليوم عن مصادر ليبية أن هناك إعادة تمركز رصدت من قبل الجيش الليبي للقوات التابعة لحكومة الوفاق في المنطقة بين الوشكة وأبو قرين غربي سرت.

وأضافت، أن "التحرك العسكري للوفاق هو إعادة تموضع غربا وليس شرقا".

وأكد المتحدث باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء الماضي، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.

وأشار المسماري في هذا السياق، إلى وجود ما وصفها بـ"تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا" في محيط المنطقتين.

ورأى المتحدث العسكري أن المعركة القادمة "لن تكون ليبية فقط، وإنما ستدخل فيها أطراف عربية وأجنبية، لأن مخطط تركيا يهدد الأمن والسلم في المنطقة".

بحرية الجيش الوطني الليبي الجيش الليبي مدينة سرت مدينة رأس لانوف

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