أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

سانا: قتيل بانفجارين في دمشق عشية انتخابات مجلس الشعب

09:06 م السبت 18 يوليه 2020
سانا: قتيل بانفجارين في دمشق عشية انتخابات مجلس الشعب

دمشق- (أ ف ب):

قتل شخص واصيب آخر بانفجارين في دمشق السبت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وذلك عشية ثالث انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011.

واشارت سانا الى "استشهاد شخص وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من جامع أنس بن مالك بمنطقة نهر عيشة بدمشق".

ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن طبيعة الانفجارين قرب المسجد الذي سبق أن ادى فيه الرئيس بشار الاسد الصلاة مرارا.

وينتخب السوريون الأحد مجلس شعب جديدا في استحقاق يتزامن مع مرور عشرين عاماً على تولي الأسد سدّة الرئاسة، وقد أمضى نحو نصف ولايته وسط نزاع دام فاقمته عقوبات غربية وأزمات معيشية متلاحقة.

ويخوض 2100 مرشحّ، بينهم رجال أعمال بارزون مدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الغربية، سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل أربع سنوات، ودائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الأسد بغالبية المقاعد.

وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع في مارس 2011. وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في 7313 مركزاً في مناطق سيطرة الحكومة. وخصصت مراكز اقتراع للنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرة دمشق.

هذا المحتوى من

دمشق مجلس الشعب انتخابات سوريا

الخبر التالى:

الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا للاطمئنان على أمير الكويت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 86474

    عدد المصابين

  • 27302

    عدد المتعافين

  • 4188

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي يوجّه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى