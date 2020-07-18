الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 16 حالة بعدوى محلية​

بكين- (أ ش أ):

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، مع عدم تسجيل أية إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الـ12 على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 22 حالة إصابة جديدة بينها 16 بعدوى محلية جميعها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83644 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وأوضحت اللجنة - في تقريرها اليومي اليوم /السبت/ - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالتين في مقاطعة شاندونغ وحالة واحدة في مقاطعة فوجيان، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2004 حالات غادر منها 1920 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78758 شخصا، مشيرة إلى أن 4072 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ومازالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 14 إصابة جديدة بدون أعراض بينها 5 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 109 حالات منها 77 حالة وافدة.

وأشارت إلى أنه حتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1713 حالة إصابة مؤكدة، و11 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 454 إصابة و7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1264 مريضا في هونج كونج، و46 في ماكاو، و440 في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.