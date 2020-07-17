وزير الإعلام اليمني: نعاني من سياسات النظام الإيراني التخريبية

عدن - (أ ش أ):

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، مساء الجمعة، إن الشعب اليمني عانى ولا يزال من طموحات النظام الإيراني التوسعية وسياساته التخريبية في المنطقة.

وأشار الإيراني- حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية- إلى دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية للتمرد على الدولة وتزويدها بشحنات النفط والأسلحة المهربة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة التي تقتل اليمنيين كل يوم.

وحيا وزير الإعلام اليمني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، انتفاضة الشعب الإيراني المتواصلة منذ أعوام في مختلف المحافظات، رغم حملات القمع والتنكيل بالمتظاهرين وإعدام وتصفية المعارضين على يد الحرس الثوري، وقال "إن ذلك تعبيرا عن الرفض الشعبي العارم لنظام الملالي وسياساته التي قادت للفشل السياسي والاقتصادي والعزلة عن محيطه الإقليمي والدولي".

ودان حملات القمع والتنكيل وقطع شبكة الإنترنت عن مناطق الاحتجاجات في إيران لإخفاء الجرائم البشعة التي يرتكبها النظام، معربا عن "التضامن المطلق مع مطالب المتظاهرين المشروعة في الحرية والعدالة والعيش بكرامة بعيدا عن نظام الملالي الذي أفسد الحياة العامة وأساء لعلاقات إيران بجيرانها والعالم".

ولفت إلى "ما يعانيه الشعب الإيراني من أزمات اقتصادية طاحنة في ظل الفساد السياسي والإداري وانهيار العملة وزيادة الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة"، متهما النظام الإيراني بتوجيه ثروات البلد ومقدراته لدعم المليشيات الطائفية في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وتهريب الأسلحة ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.