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العراق يعلن انطلاق رحلة استثنائية لإعادة 57 عراقيا من أرمينيا

12:34 م الجمعة 17 يوليه 2020
العراق يعلن انطلاق رحلة استثنائية لإعادة 57 عراقيا من أرمينيا

الخطوط الجوّية العراقيّة

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن انطلاق رحلة استثنائية ثانية من أرمينيا لاعادة 57 عراقيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" أن "سفارة جمهوريّة العراق لدى يريفان أطلقت الرحلة الاستثنائيّة الثانية إلى العراق، وعلى متنها (57) مُسافِراً عراقياً كانوا عالقين في أرمينيا جراء الحظر الشامل، وتعليق الطيران لمُواجَهة فايروس كورونا المستجد".

وأضاف ان "ذلك تم بالتنسيق مع خليّة الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة، وبالتعاون مع الخطوط الجوّية العراقيّة، وبحُضُور القائم بالأعمال المؤقت عز الدين رشيد حاجي والكادر الدبلوماسيّ والإداري".

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