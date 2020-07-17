البرازيل تكسر حاجز المليوني إصابة بفيروس كورونا

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

تجاوزت البرازيل أمس الخميس حاجز المليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد مسجلة 2 مليون و 12 ألفا و 151 حالة .

وتوفي ما مجموعه 76 ألفا و 688 شخصا بسبب المرض في البرازيل لتحتل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة .

ويعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب عدم كفاية الفحوصات.

وقلل الرئيس جايير بولسونارو، الذي أصيب هو أيضا، من خطورة الجائحة وشدد على ضرورة إبقاء الاقتصاد مفتوحا.