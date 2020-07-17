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البرازيل تكسر حاجز المليوني إصابة بفيروس كورونا

01:59 ص الجمعة 17 يوليه 2020
البرازيل تكسر حاجز المليوني إصابة بفيروس كورونا

أرشيفية

ريو دي جانيرو - (د ب أ):
تجاوزت البرازيل أمس الخميس حاجز المليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد مسجلة 2 مليون و 12 ألفا و 151 حالة .

وتوفي ما مجموعه 76 ألفا و 688 شخصا بسبب المرض في البرازيل لتحتل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة .

ويعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب عدم كفاية الفحوصات.

وقلل الرئيس جايير بولسونارو، الذي أصيب هو أيضا، من خطورة الجائحة وشدد على ضرورة إبقاء الاقتصاد مفتوحا.

البرازيل فيروس كورونا حالات وفيات

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