أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

ترودو: اتفاق كندي أمريكي على إبقاء الحدود مغلقة بين البلدين حتى 21 أغسطس

12:15 ص الجمعة 17 يوليه 2020
ترودو: اتفاق كندي أمريكي على إبقاء الحدود مغلقة بين البلدين حتى 21 أغسطس

جستن ترودو

أوتاوا - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أن المسؤولين الكنديين والأمريكيين اتفقوا على إبقاء الحدود بين البلدين مغلقة أمام السفر غير الضروري حتى 21 أغسطس.

وجرى فرض الحظر على السفر التقديري لأول مرة في مارس وتم تمديده كل شهر منذ ذلك الحين. من المقرر أن تنتهي صلاحية التمديد الأخير في 21 يوليو.

وقال ترودو في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس "اتفقت كندا والولايات المتحدة على تمديد الإجراءات الحدودية الحالية لمدة شهر واحد حتى 21 أغسطس ، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع جيراننا الأمريكيين للحفاظ على سلامة الناس على جانبي الحدود".

وتعفي الاتفاقية، بصيغتها الحالية، تدفق التجارة، وكذلك العمال الأجانب المؤقتين وعمال الرعاية الصحية الحيوية مثل الممرضات الذين يعيشون ويعملون على جانبي الحدود، بينما لا يزال السياح والزيارات عبر الحدود محظورة.

وهذا هو التجديد الرابع لقيود الحدود منذ الإعلان عن جائحة فيروس كورونا، ويأتي مع استمرار حالات كوفيد-19 في الارتفاع في الولايات المتحدة. واستقر منحنى الوباء في كندا، وأعيد فتح معظم البلاد في ظل الاحتياطات الجارية فيما وصف بأنه الوضع الطبيعي الجديد في المستقبل المنظور.

هذا المحتوى من

جستن ترودو رئيس الوزراء الكندي الولايات المتحدة فيروس كورونا غلق الحدوود

الخبر التالى:

محادثات بين روسيا وأذربيجان حول الوضع المتوتر عند حدود أرمينيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئاسة: سنفعل أي وسيلة لحماية أمننا.. ومخطئ من يظن أن صبرنا ضعف