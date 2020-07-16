الكاظمي يشيد بدعم فرنسا للعراق في محاربة داعش

بغداد - (د ب أ):

أشاد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس بجهود فرنسا في دعم العراق من خلال التحالف الدولي في مواجهة بقايا تنظيم داعش.

وقال الكاظمي خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والوفد المرافق له "إن للدور الفرنسي أهمية عالية في دعم العراق من خلال التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب، وبقايا تنظيم داعش".

وأضاف "أن العراق مستعد اليوم للتعاون مع كل دول العالم الداعمة للسلام والاستقرار ومنها فرنسا".

ووجه الكاظمي خلال اللقاء دعوة للرئيس الفرنسي لزيارة العراق عن طريق الوزير الفرنسي.

من ناحيته، أكد الوزير الفرنسي "أن فرنسا، كجزء من التحالف الدولي للقضاء على داعش، مستعدة لدعم العراق ليأخذ دوره الإقليمي المستحق وأنها متفائلة بخطوات الحكومة الحالية وماضية بدعم الجهود العراقية في إعادة إعمار المناطق المحررة، وبالأخص الموصل، وتقديم يد العون فيما يخص الجهود التي تصب نحو تقوية المصالحة المجتمعية".

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وملف مواجهة جائحة كورونا، والاستفادة من التجربة الفرنسية والخبرات التي تكونت في مواجهة هذا التحدي العالمي.