تقرير أممي: بعض عمال منشآت كأس العالم بقطر لا يتلقون أجورهم ويعملون بظروف غير آمنة

وكالات:

ذكر تقرير أممي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع، بعض الانتهاكات القطرية ضد العمال العاملين في منشآت كأس العالم، متهمًا الدوحة بالتمييز ضد العمال الأجانب.

وأكد التقرير، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الخميس أن عمال منشآت كأس العالم في قطر يعملون في ظروف غير آمنة.

وأضاف التقرير الأممي أن بعض عمال منشآت كأس العالم في قطر لا يتلقون أجورهم، لافتًا إلا أن عمال منشآت كأس العالم في قطر يتعرضون لتمييز وعنصرية ممنهجة.

وكانت وكالة فرانس برس، أكدت منذ أيام، ذكرت بوجود 1102 إصاب بين أوساط هؤلاء العاملين، في حين أعلن منظمو كأس العالم عن تسجيل أول وفاة بين عمال وموظفين كأس العالم.

وأفاد مصدر مقرب من المنظمين القطريين للوكالة، بأنه تم تسجيل 1102 إصابة بالجائحة في أوساط العاملين في مشاريع تابعة للبطولة بينما ما تزال 121 حالة منها نشطة.

كما أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم البطولة في عام 2022 في بيان "تلقينا ببالغ الأسى في 11 من يونيو الجاري نبأ وفاة مهندس يبلغ من العمر 51 عاما ويعمل لدى شركة كونسبيل نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد".