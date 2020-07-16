أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

جامعة جونز هوبكنز: إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 200 ألف و890 حالة

12:24 م الخميس 16 يوليه 2020
جامعة جونز هوبكنز: إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 200 ألف و890 حالة

فيروس كورونا

فرانكفورت/برلين - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 200 ألف و890 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 9080 حالة. وتعافى 186 ألف شخص من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن في وقت سابق اليوم الخميس أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا تجاوز 200 ألف إصابة.

وأوضح المعهد صباح اليوم أن عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره في المانيا بلغ حتى الآن 200 ألف و260 حالة على الأقل.

وبحسب بيانات المعهد اليوم، سجلت مكاتب الصحة في ألمانيا 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد.

وتوفى إثر الإصابة بالفيروس حتى الآن في ألمانيا 9078 شخصا، وفقا لبيانات المعهد، ويزيد هذا العدد على ما تم رصده أمس الأربعاء بإجمالي سبعة أشخاص.

وبحسب تقديرات المعهد، تجاوز 186 ألفا و400 شخص الإصابة بالفيروس في ألمانيا حتى صباح اليوم الخميس.

وتشير تقديرات المعهد أيضا إلى أن عدد إعادة إنتاج الفيروس بلغ أمس الأربعاء 1.02، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 1.06، ويعني ذلك أن كل مصاب بالفيروس يمكنه نقل العدوي إلى شخص آخر تقريبا.

فيروس كورونا ألمانيا جامعة جونز هوبكنز كوفيد 19

الخبر التالى:

بحث إمكانية إنتاج لقاح ودواء روسيين ضد كورونا في السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي للقبائل الليبية: هدفنا تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي