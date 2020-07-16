أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

مقتل والي بغداد في تنظيم داعش بالعراق

06:51 ص الخميس 16 يوليه 2020
مقتل والي بغداد في تنظيم داعش بالعراق

عمر الكرطاني

أعلن جهاز المخابرات العراقي، مساء أمس الأربعاء، مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، عمر الكرطاني، واثنين من مرافقيه في عملية نوعية خاصة لم يحدد مكانها.
وذكر جهاز المخابرات العراقي أنه "خلال عملية خاصة وخاطفة نوعية قتل والي بغداد عمر شلال عبيد الكرطاني ويده الإعلامية ليث جمال أبو البراء ونائبه العربي الجنسية قتال المهاجر"، وفق سكاي نيوز.

وأضاف أن "القوات العراقية سبق وأن قتلت الوالي أحمد عيسى الزاوي أبو طلحة، ليحل محله المقتول لاحقا عمر الكرطاني".
ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق، إلا أن القوات العراقية تعلن بين الحين والآخر عن قتل واعتقال عناصر من التنظيم في مختلف مدن البلاد، التي كان يسيطر عليها داعش، وسط تحذيرات من عودته خلال الفترة المقبلة رغم الهزائم التي مني بها في سوريا.

من جانب آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 7 إرهابيين بتنفيذ ضربة جوية للتحالف الدولي في سلسلة جبال قراج.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نسخة منه إنه وفقاً لمعلومات دقيقة، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال قراج، أسفرت عن قتل 7 عناصر إرهابية داخل نفق.

عمر الكرطاني تنظيم داعش العراق والي بغداد

الخبر التالى:

ارتفاع إصابات رجال شرطة الفلبين بفيروس كورونا إلى 1298

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان