مقتل والي بغداد في تنظيم داعش بالعراق
أعلن جهاز المخابرات العراقي، مساء أمس الأربعاء، مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، عمر الكرطاني، واثنين من مرافقيه في عملية نوعية خاصة لم يحدد مكانها.
وذكر جهاز المخابرات العراقي أنه "خلال عملية خاصة وخاطفة نوعية قتل والي بغداد عمر شلال عبيد الكرطاني ويده الإعلامية ليث جمال أبو البراء ونائبه العربي الجنسية قتال المهاجر"، وفق سكاي نيوز.
وأضاف أن "القوات العراقية سبق وأن قتلت الوالي أحمد عيسى الزاوي أبو طلحة، ليحل محله المقتول لاحقا عمر الكرطاني".
ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق، إلا أن القوات العراقية تعلن بين الحين والآخر عن قتل واعتقال عناصر من التنظيم في مختلف مدن البلاد، التي كان يسيطر عليها داعش، وسط تحذيرات من عودته خلال الفترة المقبلة رغم الهزائم التي مني بها في سوريا.
من جانب آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 7 إرهابيين بتنفيذ ضربة جوية للتحالف الدولي في سلسلة جبال قراج.
وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نسخة منه إنه وفقاً لمعلومات دقيقة، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال قراج، أسفرت عن قتل 7 عناصر إرهابية داخل نفق.
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