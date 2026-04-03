إعلان

إصابة 4 في حادث تصادم على طريق "الخارجة-أسيوط" بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

11:11 ص 03/04/2026

سيارة اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي “بيجو” وأخرى ربع نقل على طريق الخارجة-أسيوط داخل نطاق الوادي الجديد، فيما دفعت الجهات المعنية بـسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بوصول مصابين جراء حادث تصادم إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتبين من الفحص أن الحادث وقع على طريق الخارجة-أسيوط بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، فيما باشرت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين وحالتهم

وأسفر حادث التصادم عن إصابة شادية محمود علي، 60 عامًا، بنزيف في العين اليمنى مع جرح تهتكي بالجفن والخد الأيمن، وجرى تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كما أصيبت آمال عبد الله أحمد، 60 عامًا، وعفاف محمود علي، 50 عامًا، وحسين إمام إبراهيم، 65 عامًا، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف من طريق الخارجة-أسيوط إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

الوادي الجديد طريق الخارجة مستشفى الخارجة التخصصي حادث تصادم سيارات الإسعاف

أحدث الموضوعات

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

