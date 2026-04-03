أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي “بيجو” وأخرى ربع نقل على طريق الخارجة-أسيوط داخل نطاق الوادي الجديد، فيما دفعت الجهات المعنية بـسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بوصول مصابين جراء حادث تصادم إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتبين من الفحص أن الحادث وقع على طريق الخارجة-أسيوط بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، فيما باشرت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين وحالتهم

وأسفر حادث التصادم عن إصابة شادية محمود علي، 60 عامًا، بنزيف في العين اليمنى مع جرح تهتكي بالجفن والخد الأيمن، وجرى تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كما أصيبت آمال عبد الله أحمد، 60 عامًا، وعفاف محمود علي، 50 عامًا، وحسين إمام إبراهيم، 65 عامًا، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف من طريق الخارجة-أسيوط إلى مستشفى الخارجة التخصصي.