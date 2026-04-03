إعلان

إيران تطلق دفعة صواريخ نحو إسرائيل وإصابة شخص وأضرار واسعة

كتب : وكالات

11:11 ص 03/04/2026

إيران تطلق صواريخ نحو إسرائيل وإصابات وأضرار في ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين.
وأسفر الهجوم، وفق تقارير إسرائيلية، عن إصابة شخص واحد، إضافة إلى وقوع أضرار في مبنى ومحطة قطار وعدد من المركبات، نتيجة سقوط شظايا في تسع مناطق بوسط إسرائيل، فجر الجمعة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل الحرب المستمرة منذ 28 فبراير الماضي، والتي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، من بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

في المقابل، تواصل طهران الرد عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في إطار المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الطرفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إسرائيل حرب إيران الحرب على إيران

أحدث الموضوعات

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
اقتصاد

أخبار و تقارير

أخبار مصر

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

