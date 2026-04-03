أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين.

وأسفر الهجوم، وفق تقارير إسرائيلية، عن إصابة شخص واحد، إضافة إلى وقوع أضرار في مبنى ومحطة قطار وعدد من المركبات، نتيجة سقوط شظايا في تسع مناطق بوسط إسرائيل، فجر الجمعة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل الحرب المستمرة منذ 28 فبراير الماضي، والتي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، من بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

في المقابل، تواصل طهران الرد عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في إطار المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الطرفين.