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ترامب يعلن تعديلا لقانون خاص بالبيئة وسط انتقادات من جماعات حماية البيئة

02:06 ص الخميس 16 يوليه 2020
ترامب يعلن تعديلا لقانون خاص بالبيئة وسط انتقادات من جماعات حماية البيئة

دونالد ترامب

نيويورك - (د ب أ):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أتلانتا، الأربعاء، عن تعديل للوائح الحاكمة لقانون السياسة البيئية الوطنية المعمول به منذ 50 عاما، والذي يتطلب من الهيئات الاتحادية النظر في تأثير المشروعات على البيئة ويسمح للشعب بالتعليق على تلك التقييمات.

ويلغي هذا التعديل متطلبات النظر في مساهمة المشاريع في تغير المناخ، ويعفي بعض المشاريع من المراجعة بموجب ذلك القانون، ويخفض الجدول الزمني للمراجعات.

وقال ترامب: "إن إجراء اليوم هو جزء من التزام إدارتي الشديد بالغاء شبكة البيروقراطية التي لا حاجة لها، التي تعيق مواطنينا".

وانتقدت جماعات بيئية تلك الخطوة، ووصفت جماعة "أصدقاء الأرض" تلك الخطوة بأنها "خطيرة ولا يمكن التسامح معها".

وقالت المديرة القانونية للجماعة، مارسي كييفر، في بيان صحفي: "بينما تتصارع بلادنا مع أزمة مميتة بشأن الصحة العامة، ينشغل ترامب بإعطاء الأولوية لهبات إضافية للملوثين من الشركات".

وكان ترامب قد سعى إلى تخفيف القواعد البيئية لتعزيز الاقتصاد الذي تضربه الجائحة، ووقع أمرا تنفيذيا في يونيو يسمح لمشاريع الطاقة والبنية التحتية بتخطي جوانب قانونية معينة مثل قانون السياسة البيئية وقانون الأنواع المهددة بالانقراض.

دونالد ترامب جماعات حماية البيئة قانون السياسة البيئية

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