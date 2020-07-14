سفير بكين في لندن: قرار بريطانيا بشأن "هواوي" مخيب للآمال وغير عادل

وكالات

قال سفير الصين لدى بريطانيا ليو شياو مينج، إن قرار إزالة معدات هواوي من شبكة اتصالات الجيل الخامس، مخيب للآمال وغير عادل ويثير شكوكًا بشأن انفتاح بريطانيا أمام المستثمرين الأجانب.

وكتب ليو شياو مينج على تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: "قرار المملكة المتحدة بشأن هواوي مخيب للآمال وغير عادل".

وأضاف أنه يثير شكوكًا بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة يمكنها إتاحة بيئة أعمال مفتوحة ونزيهة وغير تمييزية أمام الشركات من الدول الأخرى.

وقررت بريطانيا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، منع شركات الهواتف المحمولة من شراء شبكات الجيل الخامس الخاصة بشركة هواوي الصينية بعد 31 ديسمبر المقبل.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" أن الحكومة قررت إلزام شركات الهواتف المحمولة بإزالة كل تقنيات الجيل الخامس الخاصة بهواوي من شبكاتها بحلول عام 2027.