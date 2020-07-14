هاتفيًا.. أردوغان وترامب يبحثان العلاقات الثنائية والأزمة الليبية

وكالات

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا خلال مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء، على العمل عن كثب في ليبيا لضمان تحقيق استقرار دائم في البلاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتدعم تركيا ما تسمى بحكومة الوفاق في طرابلس، برئاسة فايز السراج، والتي تقاتل قوات الجيش الليبي الوطني، الذي فوضه الشعب لإدارة شؤون البلاد في وقت سابق، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وسبق أن قالت أنقرة إن على الولايات المتحدة أن تلعب دورا فعالا بشكل أكبر في ليبيا.

وتستمر أنقرة في الدفع بالمرتزقة السوريين للقتال في صفوف ميليشات الوفاق ضد الجيش الليبي، كما تمد الوفاق بالأسلحة في خرق واضح للقرارات الدولية، وواجهت إدانات عربية وعالمية واسعة بسبب سلوكها في ليبيا.