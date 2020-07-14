سوريا تسجل ٢٢ إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

دمشق - ( د ب أ )

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، 22 حالة إصابة جدبدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وحالتي وفاة من المصابين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 439".

وأضاف البيان "وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 21".

و أشار إلبيان إلى شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 138.