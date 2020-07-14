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فاوتشي يتوقع إثبات فعالية لقاح لكورونا بحلول نهاية 2020

06:34 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
فاوتشي يتوقع إثبات فعالية لقاح لكورونا بحلول نهاية 2020

أنتوني فاوتشي

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن يعتقد أن بلاده تسير على الطريق الصحيح للعثور على علاجات ستساعد في منع تطور فيروس كورونا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض الشديد.

وأضاف فاوتشي، خلال ندوة عبر الإنترنت مع كلية طب ستانفورد، الاثنين: "ما نحتاجه حقًا، ونحن على مسار الحصول عليه، هي التدخلات التي يمكن إعطاؤها في وقت مبكر من مسار المرض لمنع الأشخاص الضعفاء من دخول المستشفى".

وأكد فاوتشي في تصريحات نقلها موقع "سي ان ان بالعربية": "هذه أدوية مباشرة مُضادة للفيروسات، وبلازما النقاهة، والجلوبولين المناعي المفرط، والأجسام المضادة وحيدة النسيلة وعدد من العوامل المضادة للفيروسات ذات التأثير المباشر... أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح للوصول إليها قريبًا".

ورأى فاوتشي أنه يمكن إثبات فعالية اللقاح بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل. وفيما يتعلق بالعلاجات، قال إنه بناءً على الخبرة في تطوير علاجات الإيبولا، فإنه يعتقد أن علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة "تكاد تكون رهانًا أكيدًا".

والأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي أجسام مضادة تُصنع في المختبرات، ويتم إنشاؤها خصيصًا لاستهداف العدوى. والأجسام المضادة هي البروتينات التي يصنعها الجسم بشكل طبيعي لمحاربة العدوى. ويتم إنتاج اللقاحات على نفس الفكرة، لكنها تستغرق بضعة أسابيع للعمل ولا تساعد إذا كان شخص ما مريضًا بالفعل. ويمكن أن تعمل علاجات الأجسام المضادة على الفور.

وهناك بالفعل عدد قليل من التجارب السريرية الجارية في الولايات المتحدة. وقال فاوتشي إنه من بين هذه التجارب يمكن الموافقة على العلاج للاستخدام في وقت مبكر من الخريف أو الشتاء.​

أنتوني فاوتشي المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لقاح كورونا فيروس كورونا

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