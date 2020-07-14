أندريه دودا يفوز بولاية رئاسية جديدة لخمس سنوات في بولندا

وكالات

فاز الرئيس البولندي أندريه دودا، بولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، في انتخابات شهدت منافسة متقاربة وخرجت بنتيجة تجعل من المواجهة مع المفوضية الأوروبية أمرًا مرجحًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت المفوضية الوطنية للانتخابات، إن النتائج النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم الأحد، أظهرت فوز دودا 48 عامًا، بحصوله على 51.03 بالمئة من الأصوات، أما منافسه رافال تراسكوفسكي رئيس بلدية وارسو الليبرالي، فقد حصل على 48.97 بالمئة من الأصوات.

ودودا حليف لحزب القانون والعدالة القومي الحاكم ويعزز فوزه من تفويض الحكومة لمواصلة إصلاحات لنظام القضاء ولقطاع الإعلام تقول عنها المفوضية الأوروبية إنها تقوض المعايير الديمقراطية.

ومنذ انتهاء الاقتراع، تبنى دودا لغة أكثر تصالحية في البلاد التي تعاني من استقطاب حاد وقال لأنصاره "احجموا قدر استطاعتكم عن الكلمات التي لا ضرورة لها.. لأن الكلمات قد تؤذي.. أرجوكم ساعدوني على توحيد بولندا مجددا".

وقال تراسكوفسكي، الذي قال إنه سيصلح علاقة بولندا بأوروبا ويستخدم التصويت الرئاسي لمنع أي تشريع يقلص مساحة الديمقراطية، إنه لا يتوقع من حزب القانون والعدالة القومي الحاكم تغييرا في المسار.

وقال "للأسف.. يبدو أن الجانب الآخر لم يتعلم الدروس... لهذا السبب نسمع تصريحات عن استكمال عملية تسييس المحاكم... للأسف من في السلطة لا يريدون مد أيديهم نحونا"