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السودان: حسم اختيار 13 واليا ومشاورات لاستكمال القائمة

10:50 م الأحد 12 يوليه 2020
السودان: حسم اختيار 13 واليا ومشاورات لاستكمال القائمة

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة السودانية، أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، واصل مشاوراته مع القوى السياسية والاجتماعية المختلفة بشأن تعيين الولاة المدنيين، وأثمرت المشاورات عن حسم اختيار الولاة في ١٣ ولاية، فيما لا تزال المشاورات جارية لحسم الأمر في الولايات الخمس المتبقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، في بيان مساء اليوم الأحد إن الاجتماعات والمشاورات استمرت طوال الأيام الماضية صباحا ومساء، وشملت قوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، والمكونات الاجتماعية في الولايات والإدارات الأهلية والطرق الصوفية، كما شملت بعض الأكاديميين وقدامى الإداريين ومستشاري رئيس الوزراء.

وأضاف صالح: "أدت الظروف الأمنية والنزاعات القبلية الحادة في بعض الولايات إلى تعقيد أمر اختيار الوالي، وجعلت المشاورات تتجه نحو خيارات جديدة، كما يواجه اختيار بعض الولاة من النساء صعوبات شديدة ومقاومة من بعض الولايات والقوى السياسية، ورغم ذلك يحرص رئيس الوزراء على عدم فرض رغبة المركز على الولايات وعلى تعيين ولاة مقبولين من المكونات المختلفة في الولايات".

هذا المحتوى من

Asha
عبد الله حمدوك الحكومة السودانية السودان

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