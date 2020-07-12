أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بيونج يانج تحذر بريطانيا من "دفع الثمن" بسبب فرض عقوبات على منظمتين كوريتين شماليتين

01:00 م الأحد 12 يوليه 2020
بيونج يانج تحذر بريطانيا من "دفع الثمن" بسبب فرض عقوبات على منظمتين كوريتين شماليتين

كيم جونغ أون

سول - (د ب أ):

حذرت كوريا الشمالية بريطانيا من أنها "ستدفع الثمن" بسبب فرض عقوبات على منظمتين كوريتين شماليتين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وكانت بريطانيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على 49 فردا ومنظمة في دول مثل روسيا والسعودية وميانمار وكوريا الشمالية بسبب "انتهاكات سيئة السمعة لحقوق الإنسان".

واستهدفت العقوبات وزارة أمن الدولة في كوريا الشمالية، بالإضافة إلى مكتب الإصلاحية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس السبت إن بريطانيا، دمية الولايات المتحدة، ارتكبت استفزازا باستهداف المنظمتين الكوريتين الشماليتين بالعقوبات.

وفي تقرير نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ذكر المتحدث أن بريطانيا حددت المنظمتين، استنادا إلى "تلفيقات" قدمها منشقون كوريون شماليون.

وأضاف المتحدث أن كوريا الشمالية تدين بحزم وترفض فرض المملكة المتحدة عقوبات على المنظمتين وتصف ذلك بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لبيونج يانج.

كوريا الشمالية روسيا السعودية بريطانيا الولايات المتحدة

الخبر التالى:

عائلات تونسية تبحث بحرقة عن أبناء أولادها الجهاديين في مناطق نزاع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "المواطن اللي هيقدم على شقة هيحصل عليها"