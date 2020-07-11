أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

لبنان: 86 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 2168 حالة

09:02 م السبت 11 يوليه 2020
لبنان: 86 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 2168 حالة

كورونا في لبنان

بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2168 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6828 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الصحة اللبنانية لبنان فيروس كورونا بيروت

الخبر التالى:

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 12.59 مليون والوفيات تتخطى 560 ألفا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 80235

    عدد المصابين

  • 23274

    عدد المتعافين

  • 3702

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12507849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت