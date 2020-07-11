لبنان: 86 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 2168 حالة
بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2168 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6828 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
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