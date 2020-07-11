رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة تعمل بزخم لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين

بيروت- (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن الحكومة تعمل بزخم حتى تخفف من الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين اللبنانيين ودعم الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن التوافق مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الأساسية التي يجب تنفيذها، سيلعب دورا أساسيا في استعادة الثقة بلبنان بما يفتح أبوابا عدة لمشاريع استثمارية متعددة.

ونفي دياب - في تصريحات صحفية اليوم خلال زيارة أجراها إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى - صحة المعلومات المتداولة حول استقالة الحكومة أو بعض الوزراء بها، مشددا على أن هذه الأنباء مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الحكومي للأسر الأكثر احتياجا بلغ 140 ألف عائلة وأن الحكومة تسعى لزيادة العدد ليصل إلى 200 ألف عائلة بما يخدم أكثر من مليون ونصف المليون لبناني، فضلا عن الدعم والمساعدة التي تقدمها الدولة لقطاعي الصناعة والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن الحكومة قدمت - مؤخرا - مشروع قانون إلى مجلس النواب بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية لمساعدة المدارس على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب للعام الدراسي المقبل ومشاريع أخرى تُعنى بدعم الوضع الاجتماعي، لاسيما دعم "سلة السلع الغذائية الأساسية" والتي تضم 300 سلعة تمثل قرابة 90% من الاحتياجات اليومية للمواطن اللبناني بما يحافظ على القدرة الشرائية للبنانيين.