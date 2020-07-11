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ارتفاع وفيات كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 31 والإصابات 6656

01:05 م السبت 11 يوليه 2020
ارتفاع وفيات كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 31 والإصابات 6656

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، السبت، إلى 32 حالة فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 6656.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي وفاة مريضين بالفيروس، أحدهما في الخليل ويبلغ (69 عاماً) والآخر في بيت لحم ويبلغ (95 عاما).

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 463 إصابة جديدة بالفيروس في محافظات الضفة الغربية وشرق القدس.

وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 6656، بينها 16 حالة تتلقى العلاج داخل وحدات العناية المركزة، و829 حالة تماثلت للشفاء.

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