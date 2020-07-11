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حاكم ولاية تكساس الأمريكية محذرًا من كورونا: "الأمور ستصبح أسوأ"

03:55 ص السبت 11 يوليه 2020
حاكم ولاية تكساس الأمريكية محذرًا من كورونا: "الأمور ستصبح أسوأ"

أرشيفية

أوستن (تكساس)- (د ب أ):
قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، إن "الأمور ستصبح أسوأ" في الولاية حيث تم نقل أكثر من 10 آلاف مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

واستمر أسوأ أسبوع تمر به تكساس بسبب الوباء حيث توفي 95 شخصا يوم الجمعة.

وفي مقاطعة ستار على حدود تكساس مع المكسيك، قال القاضي ايلوي فيرا إن مجتمعه الريفي يحاول الحصول على مقطورة مبردة لأن دار الجنازات المحلية لا تستطيع التعامل مع أكثر من جثتين يوميا.

وطلب ممثلو تكساس في الكونجرس من إدارة ترامب إقامة مستشفى ميداني في وادي ريو جراندي، وحذروا في خطاب أرسلوه يوم الجمعة إلى وزير الخدمات الصحية والإنسانية أليكس عازار من إنه "لا يوجد دليل على أن حصيلة الإصابات ستستقر قريبا".

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