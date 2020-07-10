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كورونا يواصل الانتشار ويصيب أكثر من 12 مليون ويقتل قرابة 555 ألفا حول العالم

12:52 م الجمعة 10 يوليه 2020
كورونا يواصل الانتشار ويصيب أكثر من 12 مليون ويقتل قرابة 555 ألفا حول العالم

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن (د ب أ)

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم إلى 12 مليون و272 ألفا و166 حالة حتى الساعة السابعة ودقيقة واحدة صباح اليوم الجمعة، حسب التوقيت العالمي الموحد(يو.تي.سي)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في العالم جراء الفيروس بلغت 554 ألفا و953 حالة.

فيروس كورونا كوفيد-19

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