كورونا يواصل الانتشار ويصيب أكثر من 12 مليون ويقتل قرابة 555 ألفا حول العالم
واشنطن (د ب أ)
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم إلى 12 مليون و272 ألفا و166 حالة حتى الساعة السابعة ودقيقة واحدة صباح اليوم الجمعة، حسب التوقيت العالمي الموحد(يو.تي.سي)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في العالم جراء الفيروس بلغت 554 ألفا و953 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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79254
عدد المصابين
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22753
عدد المتعافين
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3617
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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12128406
عدد المصابين
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6650675
عدد المتعافين
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551522
عدد الوفيات
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