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إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 242363 حالة والوفيات 34923

11:50 ص الجمعة 10 يوليه 2020
إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 242363 حالة والوفيات 34923

إصابات كورونا تصل إلى 242363 حالة في إيطاليا

روما- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 242 ألفا و363 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصلت إلى 34 ألفا و926 وفاة، بينما تعافى 193 ألفا و978 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 23 أسبوعا.

إيطاليا فيروس كورونا

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