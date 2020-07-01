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اليونان تفتح أبوابها للسائحين الأوروبيين بعد تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

03:43 م الأربعاء 01 يوليه 2020
اليونان تفتح أبوابها للسائحين الأوروبيين بعد تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

اليونان

أثينا- (بي بي سي):

أعادت اليونان فتح حدودها أمام بعض المسافرين الأجانب، حيث خففت الدول الأوروبية من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولا توجد قيود على جميع المسافرين الأوروبيين باستثناء المسافرين من السويد والمملكة المتحدة، الذين لا يمكنهم السفر إلى اليونان حتى 15 يوليو.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي يعيد فيه الاتحاد الأوروبي فتح حدوده لقائمة "السفر الآمن" لبعض الدول.

لكن هذه المجموعة تستثني حاليًا الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، حيث أن معدلات الإصابة بكوفيد 19 مرتفعة.

وبدأت دول أوروبية عدة اليوم 1 يوليو تخفيف إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مارس لكن الوباء لم ينته بعد في أوروبا.

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