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الصحة العالمية: جائحة كورونا في المكسيك تتوجه نحو ذروتها

11:59 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
الصحة العالمية: جائحة كورونا في المكسيك تتوجه نحو ذروتها

منظمة الصحة العالمية

مكسيكو سيتي - أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن جائحة فيروس كورونا في المكسيك تتوجه نحو ذروتها.

قال ممثل المنظمة لدى المكسيك كريستيان موراليس - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الجائحة تتوجه نحو ذروتها في البلاد من حيث مستوى الإصابات، واصفًا تعامل الحكومة المكسيكية مع الأزمة بالإيجابي.

وقال ممثلون عن "الصحة العالمية" ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO)، أثناء مؤتمر عبر الإنترنت، إن التزام التباعد الاجتماعي سيبقى إجراء لا بد منه حتى ظهور لقاح ضد فيروس كورونا يكون في متناول الجميع، مشيرين إلى ضرورة زيادة الفحوصات للكشف عن الفيروس في المكسيك قبل المضي قدمًا في إعادة فتح الاقتصاد.

يذكر أن المكسيك أعادت فتح الاقتصاد مطلع الشهر الجاري، بعد أن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 120 ألف حالة واقتراب حصيلة الوفيات من 14 ألف حالة.

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المكسيك

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