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السعودية وبريطانيا تبحثان أمن المنطقة وحماية الممرات المائية

11:58 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
السعودية وبريطانيا تبحثان أمن المنطقة وحماية الممرات المائية

الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - أ ش أ

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية مع وزير الدفاع في المملكة المتحدة بن والاس، العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين خصوصاً ما يتعلق بالشأن الدفاعي، والعمل المشترك بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن نائب وزير الدفاع السعودي أعرب خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع في المملكة المتحدة عن تقدير المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة على جهودها في التعاون بين البلدين من خلال إرسال قوات عسكرية ومنظومات دفاعية بريطانية إلى المملكة لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية أمن المنطقة.

وأثنى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال على ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات ومنها الجوانب الدفاعية، مؤكداً أهمية تعزيز هذه الشراكة في إطار الرؤية المشتركة في مواجهة أشكال التهديد للأمن والسلم الدوليين كافة، ولحماية الممرات المائية الحيوية وعدم تعريض التجارة الدولية للخطر.

من جهته، أوضح الوزير البريطاني والاس أن القوات البريطانية الموجودة في المملكة السعودية تؤكد عمق الشراكة بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

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